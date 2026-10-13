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Kaynak: AA / ANKA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seçer'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda toplandı. Saat 14.00'da basına kapalı başlayan toplantıda CHP Grubu, Gülşah Yıldırım Genç'i aday gösterdi. Diğer gruplar ise aday çıkarmadı.

Belediye meclisinde 73 üyenin katıldığı ilk 2 turda da Genç 47 oy aldı, 24 oy boş kullanıldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Genç, salt çoğunluğun arandığı 3. turda üyelerden 47'sinin oyunu alıp Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Bu turda oylardan 25'i boş atıldı, 1'i geçersiz sayıldı.

Başkan vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, seçim sonrasında yaptığı açıklamada üstlendiği görevin sorumluluğuna dikkat çekti. Genç, Mersin halkının iradesini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kentte oluşturduğu yönetim anlayışını temsil etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

“BU GÖREVİ BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUM”

Başkan vekilliği görevini üstlenen bir kadın olarak eşitlik ve demokrasi anlayışının önemine değinen Genç, bu görevi bir emanet olarak değerlendirdiğini belirtti. Genç, görev süresinin mümkün olduğunca kısa olmasını temenni ettiğini ve ilk fırsatta emaneti Vahap Seçer'e teslim etmek istediğini dile getirdi.

VAHAP SEÇER'İN PROJELERİ SÜRDÜRÜLECEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden çalışmaların aksamadan yürütülmesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Genç, Seçer'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda projeleri sürdürmek için çalışacaklarını söyledi.

Meclis üyeleri ve belediyenin binlerce çalışanıyla birlikte hareket edeceklerini belirten Genç, Vahap Seçer'in özgürlüğüne kavuşarak görevine dönmesi halinde belediye başkanlığı görevini kendisine devretmeyi amaçladığını ifade etti.

MECLİSTEKİ SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Gülşah Yıldırım Genç, başkan vekilliği seçiminde CHP grubunun kendisini aday gösterdiğini, Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti'nin de destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP gruplarının ise aday çıkarmadığını aktaran Genç, bu tutumu demokratik olgunluk çerçevesinde değerlendirdi. Genç, seçim sürecinin Mersin'de Vahap Seçer'in öncülüğünde oluşturulduğunu belirttiği barış, huzur ve uzlaşı ortamını yansıttığını söyledi.

“ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANCIMIZ SONSUZ”

Açıklamasında adaletin yerini bulacağına ilişkin inancını da dile getiren Genç, Vahap Seçer'in özgürlüğüne kavuştuğu gün görevi kendisine teslim etmenin en önemli hedefi olduğunu vurguladı.