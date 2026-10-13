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Kaynak: ANKA

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde partisinin adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu açıkladı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından bugün saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi yapılacak.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, adaylarının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."