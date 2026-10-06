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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Seçer, kendisine yönelik müdahalenin aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan seçmen iradesine yönelik olduğunu savundu.

“MERSİN’İN İRADESİ YOK SAYILAMAZ”

Yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşadığı Mersin’in demokratik iradesinin görmezden gelinemeyeceğini belirten Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart’ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Mersin’in iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyorum.”

2019 yılından bu yana görevini sürdürdüğünü hatırlatan Seçer, bulunduğu yerin Mersin’e karşı sorumluluğunu ve halka verdiği sözü değiştirmeyeceğini ifade etti.

“HAKLILIĞIMIZI HUKUK ÖNÜNDE SAVUNACAĞIZ”

Hukuka ve adalete inandıklarını vurgulayan Seçer, “Başımız dik, vicdanımız rahat. Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız” dedi.

Seçer açıklamasını, “Mersin sahipsiz değildir. Mersin Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır” sözleriyle tamamladı.