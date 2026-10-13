Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı

Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı B03 modeliyle Avrupa B-segmenti elektrikli otomobil pazarına göz dikti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 1

389 kilometrelik menzili, 194 beygirlik performansı ve yaklaşık 25 bin euro hedeflenen fiyatıyla yeni hatchback, Renault 5 ve Volkswagen ID. Polo gibi güçlü rakiplerin karşısına dikiliyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 2

Stellantis ortaklığıyla Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiren Leapmotor, yeni elektrikli hatchback modeli B03'ü Paris Otomobil Fuarı kapsamında sergiledi.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 3

Markanın ürün gamında şehir otomobili T03 ile B03X crossover modelleri arasında konumlanan araç, bütçe dostu fiyatını yüksek menzil ve zengin donanımla buluşturmayı hedefliyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 4

Modelin Avrupa yollarına çıkış tarihi ise 2027 olarak planlanıyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 5

GİRİŞ VERSİYONUNDA YÜKSEK BATARYA KAPASİTESİ

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 6

Leapmotor B03, standart olarak 53 kWsa kapasiteli bir batarya paketiyle geliyor. Açıklanan WLTP standartlarındaki 389 kilometrelik menzil, B03'ün rakipleri karşısındaki en büyük kozlarından birini oluşturuyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 7

Rakip modellerde benzer menzil değerlerine ulaşmak için üst paket veya opsiyonel bataryalara yönelmek gerekirken, B03 bu kapasiteyi doğrudan başlangıç paketiyle sunmayı vaat ediyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 8

SPORTİF PERFORMANS VE HIZLI ŞARJ DOKUNUŞU

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 9

Aracın ön aksında yer alan tek elektrik motoru 143 kW (yaklaşık 194 beygir) güç üretiyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 10

Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 7,6 saniye sürüyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 11

Bu ivmelenme süresi, günlük kullanıma odaklı bir şehir hatchback'i için oldukça dinamik bir değer sunarken, performans odaklı Alpine A290 GT modelinin verilerine (sadece 0,2 saniye gerisinde) yakınlığıyla dikkat çekiyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 12

Şarj altyapısında 133 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunan model, uygun istasyonlarda bataryasını 21 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 13

Araçta ayrıca standart olarak ısı pompası ile harici elektrikli cihazları çalıştırmaya yarayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi bulunuyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 14

KABİNDE DEV EKRAN VE YÜKSEK KONFOR

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 15

Modelin iç mekanında 14,6 inç büyüklüğünde kavisli/merkezi dokunmatik multimedya ekranı ile 8,8 inçlik dijital sürücü gösterge paneli yer alıyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 16

Minimum seviyede tutulan fiziksel tuşların yerini gelişmiş sesli komut sistemi alıyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 17

Zengin donanım paketinde LED aydınlatma grubu, elektrikli katlanır yan aynalar ve 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen ısıtmalı sürücü koltuğu gibi segmentinin ötesinde konfor öğeleri standart listesinde sunuluyor.

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Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı - Resim: 18

Henüz Avrupa pazarı için resmi satış fiyatı netleşmese de markanın yaklaşık 25 bin euro seviyesindeki hedefi gerçekleşirse, B03 sınıfında dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

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