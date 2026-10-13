389 kilometrelik menzili, 194 beygirlik performansı ve yaklaşık 25 bin euro hedeflenen fiyatıyla yeni hatchback, Renault 5 ve Volkswagen ID. Polo gibi güçlü rakiplerin karşısına dikiliyor.
Avrupa devlerine kabus gibi rakip: Görenler fiyatına ve menziline inanamadı
Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı B03 modeliyle Avrupa B-segmenti elektrikli otomobil pazarına göz dikti.Kaynak: Haber Merkezi
Stellantis ortaklığıyla Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiren Leapmotor, yeni elektrikli hatchback modeli B03'ü Paris Otomobil Fuarı kapsamında sergiledi.
Markanın ürün gamında şehir otomobili T03 ile B03X crossover modelleri arasında konumlanan araç, bütçe dostu fiyatını yüksek menzil ve zengin donanımla buluşturmayı hedefliyor.
Modelin Avrupa yollarına çıkış tarihi ise 2027 olarak planlanıyor.
GİRİŞ VERSİYONUNDA YÜKSEK BATARYA KAPASİTESİ
Leapmotor B03, standart olarak 53 kWsa kapasiteli bir batarya paketiyle geliyor. Açıklanan WLTP standartlarındaki 389 kilometrelik menzil, B03'ün rakipleri karşısındaki en büyük kozlarından birini oluşturuyor.
Rakip modellerde benzer menzil değerlerine ulaşmak için üst paket veya opsiyonel bataryalara yönelmek gerekirken, B03 bu kapasiteyi doğrudan başlangıç paketiyle sunmayı vaat ediyor.
SPORTİF PERFORMANS VE HIZLI ŞARJ DOKUNUŞU
Aracın ön aksında yer alan tek elektrik motoru 143 kW (yaklaşık 194 beygir) güç üretiyor.
Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 7,6 saniye sürüyor.
Bu ivmelenme süresi, günlük kullanıma odaklı bir şehir hatchback'i için oldukça dinamik bir değer sunarken, performans odaklı Alpine A290 GT modelinin verilerine (sadece 0,2 saniye gerisinde) yakınlığıyla dikkat çekiyor.
Şarj altyapısında 133 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunan model, uygun istasyonlarda bataryasını 21 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor.
Araçta ayrıca standart olarak ısı pompası ile harici elektrikli cihazları çalıştırmaya yarayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi bulunuyor.
KABİNDE DEV EKRAN VE YÜKSEK KONFOR
Modelin iç mekanında 14,6 inç büyüklüğünde kavisli/merkezi dokunmatik multimedya ekranı ile 8,8 inçlik dijital sürücü gösterge paneli yer alıyor.
Minimum seviyede tutulan fiziksel tuşların yerini gelişmiş sesli komut sistemi alıyor.
Zengin donanım paketinde LED aydınlatma grubu, elektrikli katlanır yan aynalar ve 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen ısıtmalı sürücü koltuğu gibi segmentinin ötesinde konfor öğeleri standart listesinde sunuluyor.
Henüz Avrupa pazarı için resmi satış fiyatı netleşmese de markanın yaklaşık 25 bin euro seviyesindeki hedefi gerçekleşirse, B03 sınıfında dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.