Kapalıçarşı serbest piyasa altın verilerine göre, 13 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla altın türlerinin gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük değerler belli oldu.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (13 Ekim)
Kapalıçarşı'da altın fiyatları 13 Ekim 2026 işlem gününde hareketli bir seyir izliyor. Gün içinde gram altın en yüksek 6.690,26 TL'yi, çeyrek altın ise 10.904 TL'yi görürken, piyasada alış ve satış fiyatları ile gün içi dip ve zirve seviyeleri netleşti.Seçil Kılıç
İşte 13 Ekim altın fiyatlarının akşam saatlerinde güncel rakamları…
GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gram altın gün içinde en düşük 6.611,20 TL seviyesini test ederken, günün en yüksek seviyesinde 6.690,26 TL'ye kadar tırmandı.
Anlık işlemlerde gram altın 6.570,96 TL alış ve 6.643,96 TL satış fiyatından işlem görürken kapanış fiyatı 6.636,23 TL olarak kayıtlara geçti.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise gün içerisinde en düşük 10.775 TL, en yüksek 10.904 TL seviyelerini gördü.
Çeyrek altın piyasada 10.764 TL alış ve 10.829 TL satış fiyatıyla alıcı bulurken, kapanış seviyesi 10.816 TL oldu.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Piyasadaki diğer ziynet altınlarında da gün içi fiyat hareketliliği sürdü. Yarım altın gün içinde en düşük 21.544 TL, en yüksek 21.802 TL seviyeleri arasında hareket etti.
Yarım altın anlık olarak 21.529 TL alış ve 21.651 TL satış fiyatından işlem görürken kapanış fiyatı 21.626 TL oldu.
TAM ALTIN KAÇ TL?
Tam altın gün içerisinde en düşük 42.963 TL'yi görürken zirvede 43.477 TL seviyesine ulaştı.
Piyasadaki işlem fiyatı 42.946 TL alış ve 43.176 TL satış şeklinde gerçekleşirken kapanış rakamı 43.126 TL olarak belirlendi.
GREMSE ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gremse altın tarafında gün içi en düşük seviye 106.897 TL, en yüksek seviye ise 108.175 TL olarak kaydedildi. Gremse altın 106.522 TL alış, 107.427 TL satış ve 107.302 TL kapanış fiyatıyla takip edildi.
HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Has altın ise gün içinde en düşük 6.591,39 TL, en yüksek 6.670,25 TL bant aralığında işlem görerek 6.604,41 TL alış ve 6.624,52 TL satış seviyelerine ulaştı; kapanışı ise 6.616,38 TL'den yaptı.
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.