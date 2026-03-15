Menzil cemaatindeki miras kavgası, Hollanda’nın Rotterdam kentindeki dergahı da kapsadı. Kardeşlerden Mübarek Elhüseyni tarafı, önce bölge mahkemesinden haciz kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre ardından dergaha ve taraftarların hesabına 33 bin 477 euro değerinde geriye dönük kira talebinde bulundu.

Anlaşmazlık sürünce, dergaha ve 495,5 euro bakiyeye haciz konuldu.

ŞİRKET ÜZERİNDEN TAŞINMAZ KONTROLÜ

Mübarek Elhüseyni, Hollanda’daki dergahlarla ilgili kira talebini Semerşah Europa Grubu’na bağlı Vastgoed Erol B.V. şirketi aracılığıyla yürütüyor.

Şirket, Amsterdam, Rotterdam, Cuijk, Amersfoort ve Enschede’deki beş taşınmazın mülkiyetini elinde bulunduruyor.

GERİYE DÖNÜK KİRA TALEBİ VE İTİRAZLAR

Mübarek, Hollanda Medeni Kanunu kapsamında 5 yıllık geriye dönük kira bedeli ve faiz ekleyerek 33 bin 477 euro talep etti.

Taraftarlar aylık taksit teklifinde bulunup son üç ayın kirasını peşin ödedi ancak talep reddedildi.

Haciz işlemleri, kira talebinden önce başlatılmıştı ve dergahın kasasındaki bakiye de haczedildi.