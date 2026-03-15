Fenerbahçe'nin istenmeyen adamıydı: Dünya devi talip oldu

Fenerbahçe'nin istenmeyen adamıydı: Dünya devi talip oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin bir dönem istenmeyen futbolcusuna da dünya devi talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak lig sonuncusunu Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi.

Alınan sonucun ardından sarı-lacivertli ekipte hareketli saatler yaşandı ve sonunda Tedesco ile yola devam etme kararı alındı.

Fenerbahçe'de transfer iddiası da gündeme bomba gibi düştü; sarı-lacivertli ekibin formasını giyen Archie Brown için transfer iddiaları gündeme geldi.

ATLETICO MADRID DEVREDE

İtalya’dan Nicolo Schira’nın haberine göre, Atletico Madrid, 23 yaşındaki sol bekin durumunu yakından takip ediyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre Fenerbahçe’den uzak kalan Brown, sahalardan uzak kaldığı dönemde eleştirilerin hedefi olmuş ve takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti.

Sakatlığını atlatan Brown, son dönemde takıma sağladığı katkıyla göz doldurdu.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta görev yapan Brown, 4 gol atarken 6 asist yaptı.

Sarı-lacivertliler, Brown’u geçtiğimiz yaz transfer döneminde Gent’ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown’un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Brown'un transfere sıcak bakacağı konuşuluyor.

Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
