Menzil Tarikatı, geçtiğimiz günlerde İzmir'de toplu tövbe seansı adı altında yaptıkları gövde gösterisi ile kamuoyunda tartışmaların odağı oldu. Siyasetçiler ve yazarlar bu hareketin Cumhuriyet değerlerine karşı meydan okuma olduğunu belirtirken, Gazeteci İsmail Saymaz'dan Menzil Tarikatı'nın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'İzmir'de bu damar hep vardı'

İzmir'de tarihsel anlamda hep bu tip bir damarın var olduğunu belirten Saymaz, "İzmir, 2000'lerin başına kadar merkez sağ belediyeler tarafından yönetilen bir yerdi. Daha eskiye gittiğimizde Adnan Menderes çizgisinde olan bir şehirdir İzmir. Mesela unutulmasın, Fethullah Gülen İzmir'de boy verdi. İlk özel okulu Yamanlar Koleji buradadır. FETÖ dağıldığında en etkili olimpiyatlardan birisi İzmir'de yapılmıştır" dedi.

AKP'nin İzmir'deki oy oranının %35'lerde olduğunu hatırlatan Saymaz ,"Eğer ülkede kültürel çatışmalar yaşam tarzı gerilimi siyasetten tezahür etmeseydi İzmir'de daha farklı bir tablo da görebilirdik" ifadelerini kullandı.

Saymaz, Menzil Tarikatı'nın eskiden kurban derisi toplayan bir yapı olduğunu söylerken şimdilerde holdingleştiğini, yurtdışında dernekleri olan televizyonu radyosu olan kurumsal bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

'Fethullahçılardan boşalan yerlere sokuldular'

Menzilin, Sağlık Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na kadar her noktada etkisi olduğunu belirten Saymaz, bazı sağlık derneklerinin uyuşturucu bağımlısı insanları dahi bu tarikata yönlendirdiğinden bahsederek, "Fethullahçılık sonrası dönemde öyle veya böyle kamuda zaten var olan menzilin önü ardına kadar açıldı. Fethullahçılıktan boşalan bütün sosyal alanı menzille doldurdular" dedi.

'Kabinesinde mutlaka 'Menzil'ci bir isim olur'

AKP'nin her kabinesinde hemen hemen mutlaka bir menzilci ismin olduğunu söyleyen Saymaz tarikatın giderek kitleselleştiğine vurgu yaptı, "Sağlık bakanı vardı, bir ara Taner Bey'den söz edildi. Enerji bakanı. Hep bu böyledir. Kamu kurum ve kuruluşlarının hep bir menzil kadrosu vardır. Bu bakımdan şimdi bize uzaktan böyle ama ben sosyal medyalarını takip ediyorum. Yayınlarına bakıyorum. Menzil giderek kitleselleşiyor ve kamusallaşıyor. Hiç bu kadar kamusal bir yapı değildi"

Saymaz son olarak Tarikat liderinin öldüğünü tarikatın oğulları tarafından 3'e bölündüğünü aktardı. 3'ü de farklı tarikat gibi hareket etseler de aslında aynı noktada olduklarını belirten Saymaz, "Tarikatın toplumsal tabanının Şeyh Saki'nin elinde kaldı" ifadelerini kullandı.