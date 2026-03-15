Yeniçağ Gazetesi
15 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
İstanbul, İzmir, Ankara barajlarının güncel doluluk oranları 15 Mart 2026

Yurt genelinde havaların soğumasıyla beraber İstanbul, İzmir, Ankara'da ki barajların doluluk oranları tekrar merak konusu oldu. İSKİ,ASKİ VE İZSU tarafından paylaşılan güncel baraj doluluk verilerini sizler için derledik.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Türkiye'nin üç büyük şehrinde baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle kısmi toparlanma gösterse de genel olarak düşük seviyelerde seyrediyor. İşte 15 Mart 2026 itibarıyla güncel verilere dayalı son durum

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Mart 2026 tarihi itibarıyla şehrin barajlarında ortalama doluluk oranı %45,93 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, son günlerde hafif dalgalanmalar gösterse de geçen haftalara kıyasla stabil bir seyir izliyor.


İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: %66,77
Darlık: %61,29
Elmalı: %85,58
Terkos: %29,41
Alibeyköy: %35,3
Büyükçekmece: %34,71
Sazlıdere: %29,22
Istrancalar: %29,71
Kazandere: %54,62
Pabuçdere: %29,19

Barajların güncel doluluk oranları: Tahtalı Barajı: %40,03 Balçova Barajı: %94,10 Ürkmez Barajı: %100 Gördes Barajı: %28,29 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %70,27

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 15 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,35 olduğunu duyurdu. Açıklamada, aktif kullanılabilir su miktarının ise yüzde 18,90 seviyesinde olduğu belirtildi.

Barajların güncel doluluk oranları:

Akyar: %47,36

Çamlıdere: %23,12

Çubuk 2: %44,69

Eğrekkaya: %49,45

Kargalı: %100

Kavşakkaya: %35,81

Kesikköprü: %100

Kurtboğazı: %31,96

Peçenek: %21,74

Türkşerefli: %5,20

Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro