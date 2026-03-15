Gaziantep Başpınar’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde, işçi çıkarma, iş kazalarıyla gündemden düşmeyen Sırma Halı, yeniden ücret gaspıyla gündemde yerini aldı. İki yılı aşkın süredir çalıştırdığı işçilere maaşlarını geç veren ve sefalet zammı dayatan, AKP’ye yakınlığı ile bilinin Hanifi Şireci'nin firmasında, yaklaşık 400 işçinin iş bırakma eylemi 6’incı gününde de sürüyor.

İşçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in (Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yarına kadar talepler karşılanmaz ise fabrika önüne çadır kurulacağını duyurmasının ardından evine baskın yapılarak gözaltına alındı.

ELEKTRONİK EŞYALARINA EL KONULDU

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te grev yapan işçilere destek verdiği gerekçesiyle önce tutuklanıp 35 gün sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen, Gaziantep’te bulunan ikametine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, Türkmen’in evinde arama yapıldığı ve tüm elektronik eşyalarına el konulduğu bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen Türkmen'e Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmasından dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması öne sürülüyor. BİRTEK-SEN, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkmen'in bütün elektronik eşyalarına el konulduğu paylaşıldı.

Türkmen’in jandarmadaki ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.

GEÇEN YIL TUTUKLANIP 35 GÜN SONRA SERBEST BIRAKIŞMIŞTI

Aralarında AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikasının da bulunduğu Başpınar OSB’deki düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek veren Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı.

17 Şubat 2025 yılında tutuklanan Mehmet Türkmen tutukluluğunun 35’nci gününde (24 Mart 2025) Gaziantep L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.