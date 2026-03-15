Altın rezervleri yeniden gündemde
Dünya genelinde artan ekonomik belirsizlikler ve savaş riskleri, ülkelerin rezerv politikalarını yeniden şekillendiriyor.
Son 5 yılda en çok altın alan ülkeler açıklandı: Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında
Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, merkez bankalarını altın rezervlerini artırmaya yöneltti. Son 5 yılda altın alımını en çok artıran ülkelerin listesi açıklandı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Altın rezervleri yeniden gündemde
Güvenli liman altın
Merkez bankaları özellikle son yıllarda döviz rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımlarını artırdı.
Altın fiyatlarında büyük artış
2020 yılından bu yana altın fiyatlarında yaşanan güçlü yükseliş, merkez bankalarının altına yönelmesini hızlandırdı.
Yeni liste yayımlandı
Son 5 yılda altın rezervini en fazla artıran ülkelerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Zirvede Çin var
Listeye göre son 5 yılda altın rezervini en fazla artıran ülke Çin oldu.
Çin'in artış oranı dikkat çekti
Çin, altın rezervlerini yüzde 357,1 oranında artırarak listenin ilk sırasında yer aldı.
Polonya ikinci sırada
Polonya ise yüzde 314,6 oranındaki artışla ikinci sıraya yerleşti.
Türkiye ilk üçte
Türkiye son yıllardaki güçlü alımlarla listede üst sıralara yükseldi.
Türkiye’nin artış oranı
Türkiye altın rezervlerini yüzde 251,8 artırarak üçüncü sırada yer aldı.
Hindistan da dikkat çekti
Hindistan, rezervlerini yüzde 245,3 artırarak listede dördüncü sıraya yerleşti.
Brezilya listede
Brezilya ise yüzde 105,1 artışla en fazla rezerv artıran ülkeler arasında yer aldı.
Orta Doğu ülkeleri de listede
Azerbaycan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de altın rezervlerini önemli ölçüde artıran ülkeler arasında bulunuyor.
Avrupa’dan dikkat çeken ülkeler
Macaristan, Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de altın rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldı.
Rusya listede alt sıralarda
Rusya’nın rezerv artışı yüzde 55,4 seviyesinde kaldı.
Yayımlanan verilerde rezervlerini en çok artıran 15 ülke ve oranları şu şekilde sıralandı:
Çin: Yüzde 357,1
Polonya: Yüzde 314,6
Türkiye: Yüzde 251,8
Hindistan: Yüzde 245,3
Brezilya: Yüzde 105,1
Azerbaycan: Yüzde 83,6
Japonya: Yüzde 80,8
Tayland: Yüzde 80,6
Macaristan: Yüzde 78,5
Singapur: Yüzde 77,3
Irak: Yüzde 74,6
Katar: Yüzde 73
Çek Cumhuriyeti: Yüzde 62,8
Rusya: Yüzde 55,4
Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 51,7
Altın stratejik önemini koruyor
Uzmanlara göre küresel belirsizlikler sürdükçe merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi devam edecek.