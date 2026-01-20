Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol'un 2023'te ölmesinin ardından oğulları arasında liderlik ve miras kavgası başladı.

17 milyar Türk lirası olduğu söylenen miras kavgası sürüyor.

Mirasın 17 milyarın da çok üstünde olduğu konuşuluyor. Bu çok normal çünkü Menzil tarikatı her zaman milyonluk lüks çakarlı makam araçları, lüks villaları, adeta para basan şirketleriyle gündeme geldi.

O şirketlerden biri yakın zamanda miras kavgasında geçti.

Menzil tarikatının büyük ağabeyi Seyyid Muhammed Saki Erol, Semerşah şirketini kendisinin kurduğunu belirtip yayınladığı videosunda şunları söyledi:

“Semerşah’ı kuran benim. Niye kurdum? Gavs hazretleri ‘Kurun’ dedi. Oğlum başkalarının firmalarına gidiyorlar, hatme yapıyorlar, erkek-kadın birbirine karışık, sofiler de gidiyor. Sadece bu şer’i mesele ticari olarak kurulmadı.”

Menzil tarikatının şeyhi Seyyid Muhammed Saki Erol’un açıklamasındaki “ticari olarak kurulmadı” ifadesi dikkat çekti.

Peki, gerçekten öyle mi?

DAHA UCUZU VAR MI?

Eğer, bir şey normalden daha uygun fiyata veriliyorsa bunun ticari olmadığı düşünülür.

Bir şeyin üretim maliyetleri dışında hiçbir fazla gelir talep edilmiyorsa herkes bunun ticari olmadığını düşünür.

YENİÇAĞ araştırdı, gerçek “ticari olarak kurulmadı” cümlesinden farklı çıktı.

Öncelikle, Semerşah şirketinin umre turlarına bakalım. Fiyatlar 1470 dolardan başlıyor, 1650 dolara kadar çıkabiliyor. Elbette bunun içinde vize masrafları ve çocuklar yok. Onlar ayrı ücrete tabi oluyor.

Sonra, İkbal Turizm’in fiyatlarını inceleyelim. En pahalı ilan 1250 dolar yani Menzil tarikatının Semerşah şirketinden daha uygun!

O halde nasıl oluyor da Semerşah şirketi ticari kaygıyla hareket etmemiş oluyor.

Farklı umre şirketlerini incelediğimizde de fiyatların aynı ya da daha uygun fiyatlı olduğu görülüyor.

Bir tarikat şeyhi olarak şirket kurup “ticari değil” deyip sonra da tüm ticari firmalar kadar fiyat koymak, hatta bazılarına göre daha pahalı fiyatlandırmak ne kadar doğru?

Bunu da geçen gün İzmir’de toplanıp Seyyid Muhammed Saki Erol ile tövbe eden tarikat mensupları belki düşünür…