Meksika’nın Coahuila eyaletine bağlı Torreon kentinde bir ortaokula pala ve patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Saldırıda okul müdür yardımcısı yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
Mexico News Daily’nin yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, saldırı dün kentteki bir ortaokulda meydana geldi.
Saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi yaralanırken, müdür yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıyı, okulun daha önce öğrencisi olan 18 yaşındaki ikiz kardeşlerin gerçekleştirdiği iddia edildi.
Güvenlik güçlerinin, saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.