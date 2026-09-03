Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Meksika Eyaleti Başsavcılığı'nın aktardığı bilgilere göre, kurbanlar ve ailenin köpeği olay yerinde koli bandıyla bağlanmış halde bulundu.

Katillerin, 3 yaşındaki çocuk dahil üç kişiyi başından, bir kişiyi ise sırtından vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Evde bulunan ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu, bu korkunç saldırıdan yara almadan kurtulan tek isim oldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılık, zanlılardan birinin Melendez ile önceden tanıştığını ve lüks daireye bu bağlantıyı kullanarak sızmış olabileceğini değerlendiriyor.

Cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak ve asıl nedeni ortaya çıkarmak amacıyla yetkililerin yürüttüğü soruşturma tüm hızıyla sürüyor.