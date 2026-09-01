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ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydanı, bıçaklı saldırıyla sarsıldı.

Saldırıda Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Reuters’ın aktardığına göre, Bank of America’da iş seçimi ve çıkar çatışmaları alanında başkan yardımcısı olarak görev yapan Piacenti, saldırıda aldığı yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Piacenti, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BANK OF AMERİCA’DAN AÇIKLAMA

Bank of America, Erin Piacenti’nin ölümü sonrası yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Açıklamada, “Meslektaşımızın trajik kaybı karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi büyük özveriyle çalışan değerli bir ekip arkadaşımızdı ve çok özlenecek. Kalbimiz ailesi ve tüm sevdikleriyle” ifadelerine yer verildi.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, saldırının ardından yaptığı açıklamada, elinde birden fazla bıçak bulunan bir kadının Times Meydanı’nda iki kişiyi bıçakladığını söyledi.

New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch ise ilk belirlemelere göre saldırının rastgele ve herhangi bir neden olmaksızın gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

POLİS ATEŞ AÇTI

Tisch, saldırganı durdurmak için önce elektroşok cihazı kullanıldığını, ancak kadının bıçaklarla polislerin üzerine ilerlemeyi sürdürmesi üzerine memurların silah kullandığını açıkladı.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.