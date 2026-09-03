ABD’de eyaletler arası uzun yolculuklarda yolda kalmak sürücüler için ciddi bir mali kriz haline gelebiliyor.
Otomobiline kola koyan 30 bin lira ödemekten kurtuluyor: Sıradışı yöntem ortaya çıktı
Artık pahalı malzemelere para harcamanıza gerek yok. Uzmanlar, sürücülerin hayatını kabusa çeviren o büyük sorunu çözmek için kolayı öneriyor. Hemen arabaya bir şişe kola koyun, 600 dolar (yaklaşık 30 bin lira) ödemekten kurtulun.Kaynak: Haber Merkezi
Çekici ücretleri ve yol yardımı masrafları cep yakarken, pratik zekalı bir sürücü paslanan bijonu açmak için beklenmedik bir yöntem kullanarak 600 dolar (yaklaşık 29 bin lira) masraf yapmaktan son anda kurtuldu.
Sürücü, bijonların paslanması nedeniyle açılmadığı için yol kenarında çaresizce beklemek yerine, bagajından bir kutu kola çıkardı ve sıkışmış somunların üzerine döktü.
Kolanın içeriğindeki fosforik asidin pası hızla çözme özelliğinden yararlanan sürücü, sadece birkaç dakika içinde bijonları gevşetmeyi başardı.
Uzun mesafeli çekici hizmeti ve yol yardımı için talep edilen 600 dolarlık dev faturadan kurtulan sürücünün bu pratik çözümü sosyal medyada hızla yayıldı. Bu düşük maliyetli ve hayat kurtarıcı yöntem, yolda kalan diğer sürücüler için ilham kaynağı oldu.