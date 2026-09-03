Otomobiline kola koyan 30 bin lira ödemekten kurtuluyor: Sıradışı yöntem ortaya çıktı

Uzun mesafeli çekici hizmeti ve yol yardımı için talep edilen 600 dolarlık dev faturadan kurtulan sürücünün bu pratik çözümü sosyal medyada hızla yayıldı. Bu düşük maliyetli ve hayat kurtarıcı yöntem, yolda kalan diğer sürücüler için ilham kaynağı oldu.