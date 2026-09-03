MasterChef Türkiye’de gecenin dengeleri bir kez daha değişti. Dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlığın sahibi belli olurken, iki yarışmacı daha eleme potasına girdi.
MasterChef’te gecenin kazananı belli oldu: Potaya iki isim daha girdi
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan sona erdi. Mavi ve kırmızı takımın tezgah başında mücadele ettiği gecede, dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına gönderilen yeni isimler belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...Kaynak: Diğer
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde takımlar kıyasıya yarıştı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. İlk dokunulmazlık oyunundan da galip ayrılan mavi takım, böylece haftanın bu bölümünü avantajlı şekilde tamamladı.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Hazırlanan tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Armağan oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Armağan, haftanın 3. eleme adayı olarak Şükran'ın adını söyledi. Kırmızı takım yarışmacılarının gerçekleştirdiği oylamada ise en fazla oyu alan Emre, haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.
Böylece haftanın ilk günlerinde belirlenen isimlerle birlikte güncel eleme potası şu şekilde oluştu:
Muhammed
Koray
Şükran
Emre