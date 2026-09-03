Dünyaca ünlü pizza zinciri resmen satıldı: Türkiye’de de şubesi bulunuyordu

Yum Brands, Pizza Hut'ın satışının tamamlanmasının ardından zincirin küresel CEO'su Aaron Powell'in şirketten ayrıldığını açıkladı. Powell, 1 Eylül itibarıyla CEO'luk ve diğer görevlerinden istifa etti.
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Yum Brands, Pizza Hut'ın satışını toplam 2,7 milyar dolar değerindeki iki ayrı işlemle tamamladı. Haziran sayında satışı duyurulan şimdi ise resmi olarak tamamlanan zincirin 2021'den bu yana küresel CEO'su olan Aaron Powell, 1 Eylül itibarıyla şirketteki CEO'luk ve diğer görevlerinden istifa etti.Kaynak: Haber Merkezi
PİZZA HUT 2,7 MİLYAR DOLARA SATILDI
Taco Bell ve KFC'nin de sahibi olan Yum Brands, Pizza Hut satışını toplam 2,7 milyar dolar değerinde iki ayrı işlemle tamamladı. ABD ve Çin anakarası dışındaki mağazalar, özel sermaye şirketi LongRange Capital'e 1,5 milyar dolar karşılığında devredildi.
Powell, LinkedIn profiline göre 2021 yılında Pizza Hut'ın küresel CEO'su olmuştu. Görevinden ayrılışı, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.
LONGRANGE CAPİTAL GÖREVİNE DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ
Powell, ağustos ayında LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda ayrılığını duyurdu. Powell, LongRange Capital'in kendisine Pizza Hut'taki görevine devam etmesini teklif ettiğini de belirtti.
Satış kapsamında ABD ve Çin anakarası dışındaki Pizza Hut mağazalarının yeni sahibi LongRange Capital oldu. İşlem, Yum Brands'ın zincirin bu bölgelerdeki operasyonlarını özel sermaye şirketine devretmesini sağladı.
YUM BRANDS SATIŞ KARARINI HAZİRANDA AÇIKLAMIŞTI
Yum Brands, zor durumdaki Pizza Hut zincirini haziran ayında satacağını duyurmuştu.
Şirketin açıklamasında satış kararının, zayıf talep, artan rekabet ve GLP-1 zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artışın ardından gelen sürekli düşüşlerin sonrasında alındığı belirtilmişti.