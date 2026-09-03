Dünyaca ünlü pizza zinciri resmen satıldı: Türkiye’de de şubesi bulunuyordu

PİZZA HUT 2,7 MİLYAR DOLARA SATILDI

Taco Bell ve KFC'nin de sahibi olan Yum Brands, Pizza Hut satışını toplam 2,7 milyar dolar değerinde iki ayrı işlemle tamamladı. ABD ve Çin anakarası dışındaki mağazalar, özel sermaye şirketi LongRange Capital'e 1,5 milyar dolar karşılığında devredildi.