Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın karaya ulaşması beklenirken, bölgede sel ve toprak kayması riski konusunda uyarı yapıldı.

POLO KASIRGASI KARAYA ULAŞACAK

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kategori 3" seviyesindeki Polo Kasırgası'nın bugün ilerleyen saatlerde Baja California Sur eyaletinde karaya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

SEL VE TOPRAK KAYMASI UYARISI

Kasırganın beraberinde getireceği şiddetli yağışların, özellikle eğimli arazilerde hayati tehlike oluşturabilecek sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Kıyı kesimlerde ise fırtına kabarması ile büyük ve yıkıcı dalgaların görülebileceği aktarıldı.

DENİZCİLİK FAALİYETLERİ DURDURULDU

Kasırganın yaklaşması üzerine denizcilik faaliyetleri durduruldu. Tedbir amacıyla Baja California Sur eyaletindeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Kasırgaya hazırlık kapsamında bölgeye çok sayıda personel ile özel ekipman sevk edildi.