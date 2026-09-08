İklim felaketlerine en dayanıklı şehirler açıklandı: Türkiye'den 2 kent zirvede

Bu verilerin bir araya getirilmesiyle her şehir için iklim tehlikelerinin mevcut önlemler sayesinde ne kadar azaltılabildiğini ortaya koyan "dayanıklılığa göre düzeltilmiş risk" puanı hesaplandı.

AlphaGeo'nun kurucusu ve CEO'su Parag Khanna, kullanılan yöntemi "Dayanıklılık, risk eksi uyumdur" sözleriyle özetledi. Khanna, iklim dayanıklılığının dünya genelinde sık sık gündeme gelmesine rağmen bunun ölçülmesinin ihmal edildiğini ifade etti.

Araştırmada ayrıca fiziksel risk seviyeleri birbirine yakın olan şehirlerin, hayata geçirilen uyum politikaları ve altyapı yatırımları nedeniyle 33 puana kadar birbirinden ayrışabildiği belirtildi.