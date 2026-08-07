Araç alacaklar dikkat: Mercedes-Benz finansman kampanyasını duyurdu

-Tüm model ve kredi tutarlarında 36 ay vadede geçerli yüzde 3,50 faiz oranı ile avantajlı finansman imkanı ve ayrıca;

-CLA 200+ BEV: 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 faiz ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz

-GLA 200 FL AMG: 900 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 faiz ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz

-GLB 220 4MATIC: 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 faiz ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz