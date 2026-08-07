Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobillerde cazip finansman kampanyaları
Araç alacaklar dikkat: Mercedes-Benz finansman kampanyasını duyurdu
Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarında ağustos ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.Kaynak: ANKA
-Tüm model ve kredi tutarlarında 36 ay vadede geçerli yüzde 3,50 faiz oranı ile avantajlı finansman imkanı ve ayrıca;
-CLA 200+ BEV: 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 faiz ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz
-GLA 200 FL AMG: 900 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 faiz ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz
-GLB 220 4MATIC: 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50 faiz ve 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz
-EQE 280 BEV: 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 0,69 faiz ve 36 ay vadede yüzde 2,89 faiz
-GLC 180 Coupé AMG: 3 milyon TL krediye 36 ay vadede yüzde 3,50 faiz
-E 180 AMG & Exclusive: 4 milyon TL krediye 36 ay vadede yüzde 3,50 faiz
-C 200 4MATIC AMG ve All-Terrain: 3 milyon TL krediye 36 ay vadede yüzde 3,50 faiz
Perakende indirimi ile birlikte yukarıda belirtilen faiz oranları kullanılabilmektedir.
Ayrıca tüm müşteriler GLC 180 ve A 200 FL AMG modelleri için sunulan ağustos ayına özel fiyat avantajları hakkında daha fazla bilgiyi Mercedes-Benz acentelerinden edinebiliyor.
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
-Vito: 1 milyon TL krediye 8 ay vadede yüzde 0 faiz veya 36 ay vadede 1 milyon TL krediye yüzde 2,49 faiz
-Sprinter: 1 milyon TL krediye 10 ay vadede yüzde 0 faiz veya 36 ay vadede 1 milyon TL krediye yüzde 2,29 faiz
-EQV: 1 milyon TL krediye 8 ay vadede yüzde 0 faiz
-eSprinter: 1 milyon TL krediye 10 ay vadede yüzde 0 faiz
-Mercedes-Benz Certified araçlar: 750 bin TL krediye 5 ay vadede yüzde 0 faiz