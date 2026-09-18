Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimşek'in yatırım fonlarına dair yaşanan son detaylara ne yanıt vereceği merak ediliyordu.

'ALINAN TEDBİRLER YETERLİ, BİR DAHA YAŞANMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK'

Şimşek, bu konudaki soru üzerine alınan tedbirlerin yeterliliğine dair, "Piyasalarda dün itibarıyla yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki likitide problemiydi, bir kriz değildi. Borsa'da genele yayılmış yapısal bir sorun yok. Alınan tedbirler yeterli, bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riski çok düşük" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) son açıklamaları sonrası sistemik bir riskin olmadığını savunan Şimşek, "SPK detaylı süreci açıkladı, sistemik bir risk yok, serbest fon alanını çok katı kurallarına bağlayan bir fon rehberi Ağustos ayında açıklandı. Teminat yapısı bundan sonra güçlendirildi. Kaygıları giderecek adımları daha önce attık" ifadelerini kullandı.

'PİYASADA GÜVEN DEVAM EDİYOR'

Sürecin Borsa'ya yansımasına dair de Şimşek, "Süreç borsayı baskı altına almayacak. Genele yayılma riski ortadan kalktı. Sorunlı alanı karantinaya aldık" dedi. Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim hamlesine dair ise Şimşek, "Emlak Katılım bir süreç başlattı, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. SPK, BDDK onay sürecine bakacaktır." şeklinde konuştu. İlave adım mesajı da veren Şimşek, "Serbest fon alanını katı kurallara tutuyoruz, ancak ilave adım atmak gerekiyorsa BDDK gerekli adımı atacaktır" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, piyasaya güvenin devam ettiğini ileri sürerek, "Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. BDDK, Merkez Bankası ve SPK'nın attığı adımlarla biz düne baktığımız zaman şunu görüyoruz; piyasada güven devam ediyor. Piyasanın yüzde 90'nında sorun yoktu" dedi.

'PROGRAM OLMASAYDI ENFLASYON 31,5'TA KALMAZDI '

Savaş etkisiyle petrol fiyatlarındaki artış ile akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara dair ise Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şokun etkisiyle çok farklı noktalara geldi. Enflasyonda yılı yüzde 28 ile 29 arasında kapatacağız. Rahatlıkla söyleyeyim bu program olmasaydı enflasyon 31,5'ta kalmazdı. Neden çünkü karşı karşıya olduğumuz şok tek boyutlu değil. Enerji veya emtia fiyatlarında sadece değil. Gönül arzı eder ki bu savaş olmasaydı, enflasyon düşük kalsaydı."