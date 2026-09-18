Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.
Soruşturmada oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi desteklediği belirtildiği savcılık açıklamasında ifade edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘nca 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'na hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği aktarıldı.
GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Gözaltına alınan isimlerin isim listesi ise ortaya çıktı. İşte gözaltına alınan 18 isim şu şekilde;
Aras Bulut İYNEMLİ
Seyfullah SAĞIR (Sefo)
Melis SEZEN
Nilperi ŞAHİNKAYA
Hande DEMİR
Hasan ŞAŞ
Melis İŞİTEN
Yeliz YEŞİLÇİMEN
Anıl DURMUŞ
Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE
Volkan AKÇIRAY
Zeynep AKÇIRAY
Eda GÜZELCİK
Sezer ÇAKIR
Sayat ZURNACI
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