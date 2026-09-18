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Kaynak: Haber Merkezi

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Soruşturmada oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi desteklediği belirtildiği savcılık açıklamasında ifade edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘nca 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'na hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği aktarıldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimlerin isim listesi ise ortaya çıktı. İşte gözaltına alınan 18 isim şu şekilde;

Aras Bulut İYNEMLİ

Seyfullah SAĞIR (Sefo)

Melis SEZEN

Nilperi ŞAHİNKAYA

Hande DEMİR

Hasan ŞAŞ

Melis İŞİTEN

Yeliz YEŞİLÇİMEN

Anıl DURMUŞ

Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE

Volkan AKÇIRAY

Zeynep AKÇIRAY

Eda GÜZELCİK

Sezer ÇAKIR

Sayat ZURNACI

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