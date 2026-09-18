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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da AK Parti İl teşkilatıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Seçimler için 2028 yılını işaret eden Gürlek şunları söyledi:

“2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik siyasetiyle sahada olarak, vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.

"SÜRECİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde de bunu her anlamda anlatmamız gerekiyor; bunun için sahadayız. Adana'ya geldiğimizde gerek bürokrasi gerek siyaset anlamında Sayın Başkanımızla göreve yeni başlamış o istikrarı ve birlikteliği hemen hissettik. İnşallah birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.

"SÜREÇLE YATIRIMCI GELECEK"

Tunceli, Diyarbakır, Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri... Buralarda Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik kamu düzeni değil aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz."