Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına yönelik sürecin işleyiş esaslarını kamuoyuyla paylaştı. Alınan karara göre, yedi farklı portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye işlemleri görevlendirilen bankalar aracılığıyla yürütülecek.

Bu kapsamda Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye ait fonlar için Türkiye İş Bankası portföy saklayıcısı olarak atanırken; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarında bu görevi Ziraat Bankası üstlendi. İlgili listede Pardus'un 33, Hedef'in 31, Atlas ve Bulls'un 16'şar, Pusula'nın 11, A1 Capital'in 9 ve Tera Portföy'ün 6 fonu yer alıyor.

Sürecin başlamasıyla birlikte bazı portföy şirketleri yatırımcılarına likidite problemi yaşamadıklarına ve ödemelere hazır olduklarına dair açıklamalarda bulundu.

HESAP MUTABAKATLARI İKİ GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Tasfiye usullerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk iki iş günü içerisinde, fonların tedavüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payların mutabakatı sağlanacak. Hesaplar üzerindeki olası rehin, haciz, tedbir gibi kısıtlamalar ile henüz gerçekleşmemiş emirlere dair uyumlaştırma işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve yetkilendirilen bankalar koordinasyonunda yapılacak. Fonların repo, vadeli mevduat, borsa para piyasası ve kredi gibi işlemlerinden doğan alacak ve borç dengeleri ise önceki saklama kuruluşları, görevli bankalar ve Takasbank arasında çözüme kavuşturulacak. SPK, tüm bu işlemlerin Kurul kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını şart koştu.

VARLIKLAR NAKDE ÇEVRİLEREK VATANDAŞA DAĞITIMI YAPILACAK

Tasfiye edilecek fonların portföyünde bulunan finansal varlıklar, Takasbank bünyesinde görevli bankalar nezdindeki hesaplarda güvence altına alınacak. Varlıklar, piyasa derinliği ve yatırımcı menfaatleri gözetilerek bankaların uygun göreceği sıklıkta verilecek talimatlarla nakde dönüştürülecek. Görevli bankalar, varlık türüne göre doğrudan veya aracı kurumlar üzerinden satış talimatı verebilecek. Satışlardan elde edilen nakit tutar, bankaların belirleyeceği plan doğrultusunda yatırımcıların bireysel hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak.

TEFAS VE HARİCİ KANALLARDA TÜM İŞLEMLER DURDURULDU

Karar kapsamında 17 Eylül 2026 itibarıyla yatırımcıların işlem yetkilerine kısıtlamalar getirildi. İhbarlı fonlarda belirtilen tarihte saat 13.30'dan sonra, para piyasası fonlarında ise izahnamede yer alan gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları doğrudan tasfiye sürecine dahil edilecek. TEFAS üzerinden verilmiş ancak gerçekleşmemiş satım emirleri fon hesabına borç olarak işlenecek ve varlık satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçlar kapatılacak. Tasfiye sürecindeki fonlar için TEFAS içi veya dışı hiçbir dağıtım kanalından yeni alım ya da iade talimatı kabul edilmeyecek. Ancak 17 Eylül ve öncesinde verilip takası henüz gerçekleşmeyen talimatlar olağan seyrinde tamamlanacak.

TASFİYE SÜRECİ EN FAZLA ÜÇ AY SÜRECEK

SPK kararı doğrultusunda, malvarlıklarının tasfiyesi süreci tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla üç ay sürecek. Bu üç aylık dönemin bitimini izleyen ilk iş gününde tasfiye işlemi resmi olarak sona erecek. Kurul'un gerekli görmesi halinde bu sürenin uzatılması mümkün olabilecek. Sürecin tamamen sonuçlanmasını takip eden ilk iş gününde ise ilgili fonların izahnamelerinin yayımlandığına dair kayıtlar ticaret sicilinden terkin edilerek işlemler resmi olarak kapatılacak.