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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da yaşanan son dalgalanmaların ardından piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla bir dizi kritik tedbiri hayata geçirdi. 17 Eylül 2026 tarihli (57/1706 ve 57/1707 sayılı) kararlar kapsamında, 7 portföy yönetim şirketinin işlemleri askıya alınırken, kredili işlemlerde yatırımcıyı rahatlatacak esneklikler sağlandı.

7 ŞİRKETİN TÜM FONLARI ALIM-SATIMA KAPATILDI

Alınan kararlar doğrultusunda, piyasa işleyişinde risk oluşturduğu değerlendirilen 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonları, hem alım hem de satım yönünde işleme kapatıldı.

TASFİYE EDİLECEK 223 FONUN DAĞILIMI BELLİ OLDU

TEFAS'ın 16 Eylül verisine göre bu 223 fonun toplam büyüklüğü 1,10 trilyon lira, fon bazındaki yatırımcı sayılarının toplamı 932 bin olarak belirtildi.

TEFAS işlemlerinin durdurulmasının yanı sıra, söz konusu şirketlere ait toplam 223 fonun SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilmesine karar verildi.

Pardus Portföy 42 fon, Hedef Portföy 31 fon, Atlas Portföy 16 fon, Bulls Portföy 15 fon, Pusula Portföy 12 fon, A1 Capital Portföy 9 fon ve Tera Portföy 5 fon tasfiye edildi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI YÜZDE 20’YE DÜŞÜRÜLDÜ

SPK, sert satışların yaşandığı piyasada teminat tamamlama çağrılarından kaynaklı baskıyı hafifletmek için kredili işlemlerde de esnekliğe gitti.

Mevcut düzenlemede asgari yüzde 35 olarak uygulanan özkaynak koruma oranı geçici süreliğine düşürüldü. Aracı kurumlar, kendi risk yönetim politikaları ve müşteri taleplerini dikkate alarak, ikinci bir duyuruya veya en geç 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar işlemlerin devamı süresince bu oranı asgari yüzde 20 olarak uygulayabilecek.