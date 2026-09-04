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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi’nde siyasi parti gruplarının sandalye sayılarını ve meclis aritmetiğini değiştiren gelişme yaşandı. Bir süredir AK Parti’ye geçeceği konuşulan Bağımsız İnhisar İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Gündüz, AK Parti’ye katıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde CHP’nin adayı İsmail Hakkı Elmas’a oy vermeyerek boş oy kullanan Mehmet Gündüz, daha sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürmeye başlamıştı.

Gündüz’ün istifasının ardından 22 üyeli Bilecik İl Genel Meclisi’nde CHP 9, AK Parti 8, MHP 2 ve İYİ Parti 2 üyeyle temsil edilirken, 1 üye de bağımsız olarak görev yapıyordu.

AK PARTİ’NİN SANDALYE SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Mehmet Gündüz’ün AK Parti’ye katılmasıyla birlikte İl Genel Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da değişti. AK Parti’nin 8 olan üye sayısı 9’a yükselirken, bağımsız üye kalmadı.

Yeni dağılıma göre 22 üyeli Bilecik İl Genel Meclisi’nde CHP 9, AK Parti 9, MHP 2 ve İYİ Parti 2 sandalyeyle temsil edilecek.

AK Parti ile MHP’nin toplam sandalye sayısı ise 11’e yükseldi. Böylece Cumhur İttifakı, 22 üyeli İl Genel Meclisi’nde sandalyelerin yarısına sahip oldu.

Mehmet Gündüz’ün AK Parti’ye katılmasıyla birlikte uzun süredir Bilecik kamuoyunda konuşulan transfer iddiası da gerçekleşmiş oldu. Gündüz’ün parti değişikliğinin, önümüzdeki süreçte İl Genel Meclisi’ndeki oylamalar ve siyasi dengeler açısından etkili olması bekleniyor.