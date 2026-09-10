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69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Önceki gün evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil'in yakınları tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı ve tıkalı damarına stent takıldığı öne sürüldü.

BASIN DANIŞMANI İDDİAYI YALANLADI

Tüm bu iddiaların ardından Erbil'in basın danışmanından açıklama geldi. Şovmenin basın danışmanı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

SAHNELERE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan bir süredir hem sahnelerden hem ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra “Hayatım Yalan” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.