Yeniçağ – "Belediyeleri Bırakın Çocukları Kurtarın"
İktidarın kazanamadığı belediyeleri ele geçirme çabası sürerken açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren vatandaşların ağırlaşan okul masrafları karşısındaki çaresizliğini manşete taşıdı.
Gazeteler bu sabah ne yazdı? 10 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar
10 Eylül Perşembe günü gazete manşetlerinde Silivri'de tutuklu İmamoğlu'na yeni kısıtlamalar, ekonomideki "kâğıt üzerinde mutluluk" tartışması ve Galatasaray'ın Sporting yenilgisi öne çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ – "Belediyeleri Bırakın Çocukları Kurtarın"
Dünya – "Gurbetçinin altın yatırımı katlandı"
Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki bankalarda tuttuğu altın mevduatının son 2,5 yılda neredeyse ikiye katlanarak 21,4 tona çıktığını yazdı; Brent petrolün 100 doları aştığını da duyurdu.
BirGün – "Kâğıt üzerinde mutluluk ülkesi"
Ekonominin büyüdüğü, milli gelirin arttığı ve eğitimin zirvede olduğu yönündeki resmi anlatıyı PISA verileri ve istatistiklerle sorguladı; Üsküdar Belediyesi'ndeki el değiştirme sürecine de yer verdi.
Cumhuriyet – "Silivri'ye çay yasağı da geldi"
Ekrem İmamoğlu ve İBB tutuklularına yönelik kısıtlamalara, güvenlik gerekçesiyle çay içme ve maç izleme yasağının da eklendiğini aktardı. 9 Eylül'ün 104. yıl dönümünde İzmir'de yapılan "Kurtuluş Coşkusu" kutlamalarını da manşete taşıdı.
Evrensel – "İki çocuk okutmak en az 226 bin TL"
Yeni eğitim-öğretim döneminde işçi ve emekçi ailelerini bekleyen okul masraflarını kalem kalem hesapladı. İngiltere başta olmak üzere 12 ülkenin İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili diplomatik uyarısına da yer verdi.
Fanatik – "Aslan Tatsız Başladı"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 yenildiğini aktardı. Fenerbahçe'nin ise 17 yıl aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Roma'yı konuk edeceğini vurguladı.
Karar – "Sadece İslam Dünyası Sessiz"
Gazze'nin ardından Batı Şeria'da yaşanan gelişmelere Batılı ülkelerden tepki gelirken İslam dünyasından ses çıkmadığını eleştirdi; petrolde 100 dolar eşiğinin aşıldığını da manşete taşıdı.
Nefes – "6 Yıl Sonra Sürpriz Görüşme"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın altı yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün akşam bir araya geldiğini duyurdu. Gökçek ailesi, Alihan Kuriş örgütü ve bahis operasyonlarında adı geçen isimlerin servetlerini "düğün takısı" olarak açıklamasını "Her Devrin Altın Yalanı" başlığıyla işledi.
Sözcü – "Özgürlük Vaadi Pınarhisar'da Kaldı"
Erdoğan'ın 2013'te Pınarhisar'da verdiği özgürlükleri genişletme sözünün aradan geçen 13 yılda tutulmadığını iddia etti; Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nun yolsuzluk-yandaşlık önlenirse ekonominin sıçrama yapacağı açıklamalarına da yer verdi.
Akşam – "Yetmez Ama Evet"
İngiltere ve 11 Batılı ülke, Yahudi yerleşimcilerin işgal ettiği Batı Şeria'da üretilen mallara kısıtlama getirdi; 12 ülke İsrail'in tehdidine rağmen geri adım atmadı. Gazete ayrıca Kültür Bakanlığı'nın, Gazze'deki katliamı destekleyen açıklamaları gerekçesiyle soprano Emma Shapplin'in İstanbul ve Ankara konserlerini iptal ettirdiğini duyurdu.