Gazeteler bu sabah ne yazdı? 10 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar

Evrensel – "İki çocuk okutmak en az 226 bin TL"

Yeni eğitim-öğretim döneminde işçi ve emekçi ailelerini bekleyen okul masraflarını kalem kalem hesapladı. İngiltere başta olmak üzere 12 ülkenin İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili diplomatik uyarısına da yer verdi.