Renault Grubu’nun yeni elektrikli Twingo modeliyle aynı altyapıyı paylaşan yeni araç, 16 aylık rekor geliştirme süresiyle grup tarihinin en hızlı üretime geçen otomobili olmayı başardı.
Piyasanın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili baştan aşağı yenilendi
Otomotiv devi Dacia, Avrupa’da son 5 yılda 210 bin adetten fazla satan başarılı şehir içi elektrikli modeli Spring’in ikinci neslini resmen tanıttı.Haber Merkezi
Sarı-lacivertli ve Avrupa pazarının en erişilebilir elektrikli modellerinden biri olan Dacia Spring, 2030 yılına kadar çıkacak dört yeni elektrikli Dacia modelinin ilk temsilcisi olarak yollara çıkıyor.
Avrupa ve İngiltere pazarında teşvikler öncesi 17.900 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan model, Slovenya'da üretileceği için Türkiye pazarına da giriş yapacak.
BOYUTLARI BÜYÜDÜ VE KASLI BİR TASARIMA KAVUŞTU
Eski neslin dar yapısına yönelik eleştirileri dikkate alan Dacia tasarım ekibi, aracı çok daha kaslı ve heybetli hatlara kavuşturdu.
Önceki nesle kıyasla tüm boyutlarında belirgin şekilde büyüyen model; 3.850 mm uzunluk, 1.740 mm genişlik ve 1.490 mm yükseklik değerlerine ulaştı.
Sert hatlı tamponları, şişkin çamurlukları ve karakteristik altıgen havalandırma ızgarasıyla dikkat çeken araç, 337 litrelik bagaj hacminin yanı sıra kaputunun altında kablolar için 18 litrelik bir ön bagaj alanı sunuyor.
250 KM MENZİL VE HIZLI ŞARJ İMKANI
Şehir içi kullanım ihtiyaçlarına göre şekillendirilen yeni Spring, ön aksa yerleştirilen 60 kW (80 hp) güç ve 175 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip.
0-100 km/s hızlanmasını 12.1 saniyede tamamlayan ve maksimum 130 km/s hıza ulaşan modelde 27.5 kWsa kapasiteli LFP batarya kullanıldı.
WLTP normlarına göre 250 km karma menzil sunan otomobil, 50 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15’ten %80 şarj seviyesine 28 dakikada ulaşıyor.
KULLANIŞLI KABİN VE TÜRKİYE SÜRPRİZİ
Aracın yenilenen iç mekanında giriş seviyesi Expression donanımında akıllı telefon tutucu yer alırken, üst paket olan Journey donanımında 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı standart geliyor.
Kabin içinde YouClip sabitleme noktaları sayesinde ek aksesuarlar kullanılabiliyor. Önceki nesli Çin'de üretildiği için uygulanan ek vergiler nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Dacia Spring, yeni nesliyle birlikte Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek.
Avrupa Birliği üretimi sayesinde yeni Spring’in yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.