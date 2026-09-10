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Kaynak: ANKA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde "rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Avukat Elifnur Gürcü 9 Eylül'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, gözaltına alınan Gürcü’nün, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiğinin tespit edildiği bildirildi. Elde edilen diğer bulgularda ise şüpheli Gürcü’nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.