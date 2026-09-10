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Kaynak: AA

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) finansal okuryazarlığın artırılması, uzun vadeli tasarrufların özendirilmesi ve risk koruma ağının genişletilmesi amacıyla geniş kapsamlı kararlar alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, OVP kapsamında atılacak adımların detaylarını paylaştı.

DASK YERİNİ TÜM AFETLERİ KAPSAYAN "ZORUNLU AFET SİGORTASI"NA BIRAKIYOR

Mevcut Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamı genişletilerek orman yangınlarından sel baskınlarına kadar tüm afet tehlikelerini içerecek Zorunlu Afet Sigortası sistemine dönüştürülecek.

Menteş, kanun düzeyinde yapılacak bu düzenlemeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Afet sonrasında ortaya çıkan ekonomik yükün vatandaşlarımız veya kamu kaynakları üzerinde kalmamasını, Zorunlu Afet Sigortası ile riskin önceden paylaşılmasını, sigorta koruma açığının azaltılmasını ve afet sonrası toparlanma kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Yeni dönemde afet sigortasına ilişkin beyan ve ödeme süreçleri de kurulacak mekanizmalarla daha etkin takip edilecek.

KOBİ’LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI YENİDEN TASARLANIYOR

KOBİ'lerin vadeli satışlarından doğan tahsilat risklerini azaltmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Devlet Destekli Alacak Sigortası ürünü yeniden yapılandırılıyor.

Menteş, mevzuatta sadeleşme, uygulamada kolaylık, hızlı tazminat ödemesi ve kredilerde karşı güvence kullanımı gibi iyileştirmelerin devreye alınacağını belirtti.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE (OKS VE BES) REFORM ZAMANI

OVP hedefleri doğrultusunda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) şu yenilikler hayata geçirilecek:

HAYAT STRATEJİSİ ODAKLI YAPI: OKS'de fon tercihi yapmayanların birikimlerinin aktarıldığı standart fonlar yerine hayat stratejisi odaklı yeni bir model kurulacak.

FON ÇEŞİTLİLİĞİ: BEFAS üzerinden gönüllü BES fonları Otomatik Katılım tarafına da açılarak katılımcılara geniş seçenek sunulacak.

SADE KESİNTİLER: Giriş aidatları ve kesinti yapıları sadeleştirilerek şeffaf hale getirilecek.

YATIRIM FONLU HAYAT SİGORTASI: Yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılarak tasarruf kapasitesi artırılacak.