İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Cinsel Saldırı" ve "Uyuşturucu Ticareti" gibi ağır suçlardan 96 sayfalık iddianame hazırlandı. Soruşturmanın, İstanbul 1. Jandarma Komutanlığı’na 2 Kasım 2025 tarihinde ulaştığı belirtilen bir ihbar üzerine başlatıldığı, dosyada medya ve iş dünyasından çeşitli isimlerin şüpheli olarak yer aldığı ifade edildi.

"DOĞRULUK MU CESARETLİK Mİ" OYUNU

İddianameye göre şüpheliler, mağdur kadınların iradelerini zayıflatmak amacıyla planlı bir şekilde uyuşturucu madde temin etti. İradeleri zayıflatılan kadınlara, "Doğruluk mu Cesaretlik mi" oyunu bahane edilerek cinsel içerikli isteklerle tepkilerinin ölçüldüğü ve çoklu cinsel ilişkiye zorlandıkları ileri sürüldü. Yapılan tespitlerde örgüt üyelerinin, Ersoy’un medyadaki gücü ve nüfuzundan faydalanmak (televizyon programlarına çıkmak gibi) için kendisine itaat ettikleri ve çevrelerindeki kadınları bu partilere dahil ettikleri iddia edildi.

DÜĞÜN GÜNÜ BİLE UYUŞTURUCU İSTEMİŞ

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık ifadeleri ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. "Pembe" kod adlı gizli tanık, örgüt yöneticilerinden Ahmet Göçmez’in, Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş’ın evlendiği düğün gününde içeriye uyuşturucu taşıdığını belirterek, "Düğün günü Akif'in Ahmet'ten kokain getirmesini istediğini Ahmet bana söyledi" dedi.

GİZLİ VİDEO KAYDI ŞÜPHESİ

Bir diğer gizli tanık "Tanca" ise Emirgan ve Ulus'taki lüks rezidanslarda düzenlenen partilerde yaşadıklarını anlatırken bir iddiada bulundu. Grup cinsel ilişkiye nasıl itildiğini anlatan Tanca, "Meltem benim üzerimdeyken izlendiğimi hissettim. Baktığımda Ahmet ile Akif beni izliyordu. O arada video kaydı bile alınmış olabilir" ifadelerini kullandı.

ÇAKARLI ARAÇLA POLİS KONTROLÜ ÖNLEMİ

Gizli tanık ifadelerinde şüphelilerin yakalanmamak için aldıkları önlemler de dikkat çekti. Takibe takılmamak için kendi telefonları yerine başkalarının telefonlarından "Berko, Dede, Jale" takma isimli torbacılara uyuşturucu sipariş ettikleri aktarıldı. Ayrıca uyuşturucu ve alkol etkisinde yola çıktıklarında, Ersoy'un çakarlı aracıyla önden giderek yol kontrolü yaptığı, gizli tanık ifadesine şu sözlerle yansıdı:

"Ahmet'in arabası ile Ahmet'in evine geçtik. Akif'in arabası çakarlıydı. O önden gidip trafik polisi var mı diye baktı biz de onu takip ettik."

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra 11 kadın mağdur sıfatıyla yer alırken, aralarında iş insanları, kripto fenomenleri ve müzik yapımcılarının da bulunduğu 7 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.