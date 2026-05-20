İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.