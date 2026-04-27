Gazeteci Fatih Altaylı, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rümeysa Cebeci hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.

Altaylı, köşe yazısında iktidara yakın bir isimle yaptığı görüşmeyi aktararak, söz konusu kişinin dosyanın dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını ifade ettiğini belirtti. İsmi açıklanmayan kaynak, olayın merkezinde bürokrasi ve siyaset ilişkilerinin bulunduğunu öne sürdü.

Altaylı'nın yazısından ilgili kesit şu şekilde:

"Birkaç hafta önce yargı konularında iyi haberler veren iktidara yakın bir isimle karşılaştık.

Ayaküstü sohbet ederken, yargıdaki saçmalıklardan söz ettim ve birkaç örnek verdim.

Bunlardan birkaçı İBB ve Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında iddianamelerde bile suçlanmadığı ya da iddianamede istenen cezaları üst sınırdan almaları halinde bile yattıkları süre nedeniyle tahliye olması gereken sanıklar ve hâlâ içeride olan Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci davasıydı.

'Bu iki kişinin fazlasıyla aktif ve bize göre marjinal seks hayatları bizi hiç ama hiç ilgilendirmediği gibi suç da değil. Uyuşturucu kullanmalarına gelince eğer satıcı ya toptancı ithalatçı değillerse, bu suçun da yatarı yok yattıkları süre fazlasıyla yeterli' dedim.

'O iş o kadar basit değil. Burada asıl mesele bürokrasi ve siyaset ile ilişkileri' diyerek son derece şüphe uyandırıcı bir yanıt aldım.

Tam bir 'Bilmediğiniz şeyler de var' yanıtı.

O 'bilmediğimiz şeyleri' bir an önce iddianameye koymaları gerekiyor.

Çünkü 'bilmediğimiz' veya 'bilmedikleri' şeylerle insanları içeride tutmak çok da doğru bir hukuk anlayışı olmuyor."