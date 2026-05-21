21 Mayıs 2026 Perşembe
Altın fiyatları ters köşe yaptı: 21 mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar, düştü mü?

Petrol piyasasındaki hareketlilik ve küresel dalgalanmalar altın piyasasını altüst etti; işte serbest piyasadan alınan en sıcak verilerle günün ilk rakamları...

Küresel piyasalarda esen rüzgarlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından yatırımcıların güvenli limanı olan altında yön arayışı hız kesmeden devam ediyor.

Küresel piyasalarda esen Fed rüzgarları ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, altın piyasasını altüst etti. Yatırımcıların ve birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı anlık grafiklere çevrilirken, "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında trend listesinin zirvesine yerleşti. İşte iç ve dış piyasadaki son dalgalanmaların ardından, 21 Mayıs 2026 Perşembe sabahı gram, çeyrek ve yarım altında ortaya çıkan en yeni rakamlar...

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Dün petrol fiyatlarında görülen gerilemeyi fırsat bilen ons altın, yukarı yönlü bir ivme yakalamıştı. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarından sızan "faiz artırımı sinyalleri" ve şahin duruş, altındaki bu yükselişi baskıladı. Güne 4.538 dolar seviyesinden açılış yapan ons altın, dengelenme çabasının ardından 4.533,89 dolar seviyesinde işlem görüyor.

21 MAYIS 2026 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki döviz kuru hareketliliği de iç piyasayı doğrudan etkiliyor. Güne 6.655 TL gibi güçlü bir başlangıç yapan gram altın satış fiyatı, anlık grafiklerde hafif bir gevşeme göstererek 6.646,25 TL seviyesine çekildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 6.646,25 TL

Çeyrek Altın: 10.875,00 TL

Yarım Altın: 21.743,00 TL

Tam Altın: 42.773,61 TL

Cumhuriyet Altını: 43.347,00 TL

Gremse Altın: 107.262,05 TL

GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Değerli metaller tarafında ise gümüş güçlü bir performans sergiliyor. Ons gümüş fiyatı 76 ile 81 dolar aralığında hareket ederken, Türkiye’de gram gümüş fiyatı yaklaşık 110-115 TL seviyelerinde bulunuyor. Altınla birlikte güvenli liman talebinden destek bulan gümüş, son dönemde yatırımcıların ilgisini artırmış durumda.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR?

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin de yüksek seviyelerde dalgalı seyrini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı 73 bin ile 79 bin dolar bandında işlem görüyor. Küresel risk iştahı, faiz beklentileri ve kurumsal yatırımcı hareketleri, kripto para piyasasında fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR?

Brent petrol fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle yüksek seyrini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yaklaşık 109 ila 112 dolar bandında işlem görüyor. Enerji piyasalarındaki arz endişeleri ve küresel talep görünümü, fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden oluyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Haber Merkezi
