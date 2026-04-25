Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ev hapsi şartıyla tahliye edilmesinin ardından eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Tayyar, yargı süreçlerinde eşitlik ilkesine vurgu yaparak benzer dosyalarda farklı kararlar verilmesinin tartışma yarattığını ifade etti.

Ela Rümeysa Cebeci’nin tahliye edilmesini yorumlayan Tayyar, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un durumuna da değinerek, Ersoy’un neden halen tutuklu bulunduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

Tayyar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Spiker Ela Rümeysa Cebeci, adli kontrolle tahliye edilmiş.

Can holding, İstanbul altın rafinerisi, Rezan Epözdemir tahliyelerini düşününce, kapısı çalınamayanları hatırlayınca, içeride fazla bile kaldı.

Mehmet Akif Ersoy da tahliye edilmeli. İçeride tutulmasını sağlayan ilave sebep ne?

Ceyhan belediye başkanının tahliye edildiği yerde benzer suçtan içeride bulunan Seyhan belediye başkanı da tutuksuz yargılanmalı. Fark ne?

Adalet herkese eşit uygulanmalı, rutin dışına çıkanlar varsa gereği yapılmalıdır.

Kamu vicdanının zarar görmesi istenmiyorsa…"