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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatındaki vekaleten görevlendirmelere ilişkin 81 il milli eğitim müdürlüğüne kritik bir uyarı yazısı gönderdi.

Sayıştay'ın düzenlilik denetim raporunda tespit edilen mevzuata aykırı mali ödemelerin ardından düğmeye basan Bakanlık, gerekli şartları taşımayan tüm vekaleten görevlendirmelerin sona erdirilmesini talep etti.

SAYIŞTAY HANGİ USULSÜZLÜKLERİ TESPİT ETTİ?

Sayıştay denetimlerinde, şartları taşımayan personele usulsüz şekilde vekalet aylığı, zam, tazminat ve ek ödeme farkı ödendiği belirlendi. Raporda öne çıkan başlıca usulsüzlükler şunlar oldu:

Görevlendirmelerde 657 sayılı Kanun'un 86. maddesine ve hukuki dayanaklara atıf yapılmaması.

Atamaların yetkili amirler tarafından gerçekleştirilmemesi.

Görevlendirilen personelin asaleten atanma şartlarını taşımamasına rağmen vekalet ücreti alması.

HANGİ KADROLAR VE UNVANLAR ETKİLENECEK?

Bakanlığın yayınladığı talimat metni, taşra teşkilatında görev yapan pek çok unvanı doğrudan ilgilendiriyor. Düzenleme kapsamına giren kritik kadrolar şöyle sıralandı:

İlçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü

Mühendis, sayman ve ayniyat saymanı

Şef ve memur kadroları

"İŞLEMLERİ İVEDİ ŞEKİLDE TAMAMLAYIN"

MEB, mevzuata aykırı uygulamaların devam etmesini engellemek ve herhangi bir kamu zararının oluş önüne geçmek adına il müdürlüklerinden işlemlerin ivedilikle tamamlanmasını istedi. Şartları taşımayan personelin vekalet görevleri sonlandırılarak süreç tedviren görevlendirme esaslarına göre yeniden yapılandırılacak.