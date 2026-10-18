Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda ücretsiz verilen ücretsiz ders kitapları dışında yardımcı kaynak kullanımını yasaklaması, Samsun'da skandal bir olayla gündeme geldi. MEB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin bir ilkokulda ders esnasında sınıflara girerek arama yaptığı öne sürüldü.

DERS ORTASINDA ÇANTALARI BOŞALTTILAR

Sözcü'nün haberine göre, aniden sınıflara giren ve dersi bölen müfettişler, minik öğrencilerden çantalarını boşaltarak içindeki her şeyi sırayla masaların üzerine sermesini istedi. Çantalar tek tek aranırken, MEB’in dağıttığı kitaplar dışında yardımcı yayın bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Yaşanan uygulamaya bazı öğretmenler itiraz etse da aramanın önüne geçilemedi.

VELİLER VE SENDİKALAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocukların mahremiyetinin ihlal edildiğini ve büyük bir travma yaşadığını belirten veliler ile eğitim sendikaları harekete geçti.

Veliler konuyu Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik düzeyine taşıyarak idari inceleme başlatılmasını istedi. Sürecin hukuki boyutu için savcılığa başvurularak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MALİYE PERSONELİNİN YETKİSİ VAR MI?

Hukukçular ve sendikalar, Maliye personelinin öğrencilerin kişisel eşyalarını arama yetkisinin bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Eğitim-İş ve Eğitim Sen'den Sert TepkiEğitim Sen Samsun Şubesi Başkanı İbrahim Özkaptan yaşanan uygulamayı sert bir dille eleştirdi:

"Yardımcı kaynak kitap denetimi, çocukların mahremiyetinin ihlal edilmesini, psikolojik güvenliklerinin tehlikeye atılmasını ve öğretmenlerin öğrencileri önünde itibarsızlaştırılmasını haklı gösteremez. Eğitim sisteminde çözülmesi gereken binlerce sorun varken böyle bir uygulamanın yapılması kabul edilemez."

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber okulda çanta ve sıra aramaları Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda yapılabiliyor. Okul ve öğrenci güvenliğini tehdit eden durumları önlemek amacıyla yapılan bu aramaları gerçekleştirmeye yetkili kişiler şunlar;

- Müdür Yardımcıları

- Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Üyeleri

- Okul Müdürü Tarafından Görevlendirilen Öğretmenler