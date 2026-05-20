Ardahan’da bahar aylarının yaşandığı Mayıs ayında, yüksek kesimlerde aniden bastıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgeleri etkisi altına aldı. Yağışın ardından Ilgar Dağı Geçidi ve çevresi kısa sürede yeniden beyaza bürünürken, bölge sakinleri ve sürücüler bahar ortasında yaşanan bu kış sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI: TIRLAR YOLDA KALDI

2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi’nde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle çok sayıda TIR ve ağır vasıta araç yolda kaldı. Yoğun yağış ve buzlanma sebebiyle sürücüler dik rampa ve virajlarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların kayganlaşan yolda kayarak durması sonucu trafik durma noktasına geldi.

Baharın gelişiyle birlikte kışlık lastiklerini değiştiren ya da hazırlıksız yakalanan sürücüler, yüksek rakımlı geçitte uzun süre mahsur kalarak zor anlar yaşadı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ ALARMDA: KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Olayın ardından Karayolları ekipleri, iş makineleriyle birlikte bölgeye sevk edilerek yoğun bir çalışma başlattı. Yolu ulaşıma açık tutmak için zamanla yarışan ekipler, aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Ekiplerin hummalı çalışmasının ardından yolda mahsur kalan TIRlar ve diğer araçlar, görevlilerin yönlendirmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde yollarına devam edebildi. Yetkililer, bölgede yağışın ve olumsuz hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulunarak, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.