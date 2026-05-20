Altın fiyatları, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü küresel gelişmelerin etkisiyle baskı altında hareket ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, ABD-İran hattında tansiyonun geçici olarak düşmesiyle birlikte değer kaybı eğilimine girdi.
Altın, petrol, gümüş ve bitcoin fiyatları (20 Mayıs 2026) gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
20 Mayıs 2026 altın fiyatları düşüşte mi? Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ve petrolde son durum, Kapalıçarşı canlı fiyatlar ve güncel piyasa verileri.Züleyha Öncü
Özellikle ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Sabah saatleri itibarıyla piyasalarda aşağı yönlü bir seyir dikkat çekiyor.
Gram Altın Fiyatı (Serbest Piyasa)
Alış: 6.540,77 TL
Satış: 6.541,45 TL
Çeyrek Altın Fiyatı (Kapalıçarşı)
Alış: 10.657,00 TL
Satış: 10.745,00 TL
Ons Altın Fiyatı (Küresel Parite)
Alış: 4.464,60 Dolar
Satış: 4.465,19 Dolar
Cumhuriyet Altını Fiyatı (Kapalıçarşı)
Alış: 42.495,00 TL
Satış: 42.830,00 TL
Gümüş Bugün Ne Kadar?
Altına paralel hareket eden gümüşte de yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor:
Ons gümüş: 76 – 81 dolar
Gram gümüş: 110 – 115 TL
Gümüş, yatırımcılar açısından alternatif bir değerli metal olarak öne çıkarken volatilitesiyle dikkat çekiyor.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent petrol: 109 – 110 dolar/varil
Petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyir, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere birçok kalemde maliyet baskısını artırıyor.
Bitcoin’de Yükseliş
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin’de yukarı yönlü hareket sürüyor:
Bitcoin (BTC): 76.000 – 79.000 dolar
Analistler, küresel risk iştahındaki artışın Bitcoin’i desteklediğini ancak yüksek oynaklığın devam ettiğini belirtiyor.