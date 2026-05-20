Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur: Premier Lig'e damga vurdu, sezonun en iyisi seçildi

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Taraftar oylamasıyla en iyi oyuncu seçilen Ferdi Kadıoğlu, "Bu ödülü aldığım çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.