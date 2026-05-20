İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu sezonun bitmesine bir maç kala onurlandırıldı.
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur: Premier Lig'e damga vurdu, sezonun en iyisi seçildi
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da harika bir sezon geçiren milli yıldız Ferdi Kadıoğlu başarılı form grafiğinin ödülünü aldı. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Birghton'da ilk sezonu sakatlık nedeniyle uzun süre sahalarda uzak kalmasıyla istediği gibi gitmese de Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibindeki ikinci sezonunda kendini kanıtlamayı başardı.
Premier Lig'de bu sezon toplam 36 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı form grafiğiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Brighton'da taraftarların sevgisini kazanan 26 yaşındaki milli yıldız sezon sonunda başarılı form grafiğinin ödülünü aldı.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.
Taraftar oylamasıyla en iyi oyuncu seçilen Ferdi Kadıoğlu, "Bu ödülü aldığım çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon başarılı performansı sadece Brighton'la da sınırlı kalmadı.
A Milli Takım’ın 24 yıl sonra katılma hakkı kazandığı Dünya Kupası yolculuğunda Romanya karşısında attığı kritik golle galibiyeti getiren Ferdi Kadıoğlu, ay yıldızlı ekibi play-off finaline taşımıştı.
Harika bir sezon geçirerek milli takım kampına moralli gelecek olan Ferdi Kadıoğlu bu yaz Montella'nın Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından biri olacak.