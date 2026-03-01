Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in turistik ilçeleri Çeşme ve Seferihisar’da denize sıfır alanların sit statüsünü düşürdü.

Bakanlık Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

AZMAK KOYU

Buna göre, Seferihisar’daki 38. grup etap statüsü, ikinci derece sit alanından üçüncü derece sit alanına çekilerek “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsüne düşürüldü. Karar sonrası, Seferihisar’ın en çok tercih edilen doğal koylarından Azmak Koyu’nu da kapsayan bölgede kısmi yapılaşmanın önü açıldı.

DELİKLİ KOY

Çeşme’de de Delikli Koy, Hermes Koyu ve Kleopatra Koyu gibi eşsiz doğal koyları kapsayan “Ovacık Güney Etabı 4. Poligon”un sit derecesi düşürüldü. Daha önce birinci derece sit alanı olan bölge, yeni düzenleme ile “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” ve “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsüne alındı. Bu değişiklikle birlikte bölgede kısmi yapılaşmaların önü açılmış oldu.

KLEOPATRA KOYU

Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Çevre Derneği kararlara itiraz ederek mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.