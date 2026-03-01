İzmir’in değerli orman alanları turizm yatırımı adı altında yapılaşmaya açıldı.

20 MİLYONDAN FAZLA ALAN TAHSİS EDİLDİ

Daha önce hayata geçirilemeyen büyük Çeşme Projesi’nin ardından bakanlık, bölgeyi parça parça yapılaşmaya açma yoluna gidiyor. Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez’in haberine göre; Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 16 Şubat 2026 tarihinde Urla Belediye Başkanlığı’na gönderdiği resmi yazıda bu tahsis açıkça belirtildi. Yazıda, Çeşme’nin Alaçatı mahallesinde 244 bin 399 metrekare, Urla’nın Zeytineli ve Karaköy mahallesinde ise 20 milyon 294 bin 626 metrekare olmak üzere toplam 20 milyon 539 bin metrekareyi 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “turizm amaçlı” olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

Resmi yazıda, orman statüsündeki alanlarda inşaat yoğunluğunun emsal 0.30’u aşamayacağı kaydedilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü belediyelerden, yapılacak tesislerin düzenli denetlenmesini ve denetim sonuçlarının kendilerine bildirilmesini talep etti. Bu karar, bölgenin doğal dokusunu koruma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.