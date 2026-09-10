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Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantinli gazeteci Germán García Grova'nın aktardığı bilgiye göre Icardi, menajerler aracılığıyla Premier Lig ekiplerinden Everton'a önerildi. 33 yaşındaki golcü, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

EVERTON, ICARDİ İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİYOR

ESPN'den Luiz Carlos Largo'nun aktardığına göre Everton, Mauro Icardi'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

İngiliz ekibi yaz transfer döneminin son bölümünde hücum hattına istediği takviyeyi gerçekleştiremedi. Everton'ın Folarin Balogun için yaptığı transfer girişimi de sonuçsuz kaldı.

Teknik Direktör David Moyes da transfer döneminin ardından takımın kadro derinliğinin yetersiz kaldığını dile getirmişti.

Icardi'nin serbest oyuncu olması ise Everton açısından transfer ihtimalini gündemde tutuyor.

Şu ana kadar Everton'ın Icardi için resmi bir anlaşmaya vardığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.