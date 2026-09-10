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UEFA Gençlik Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta mücadelesinde Fenerbahçe U19, Roma U19'u konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde bulduğu iki golle önemli bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe'nin gollerini 29. dakikada Alaattin Ekici ve 32. dakikada Mustafa Serhan Kök kaydetti.

FENERBAHÇE 2-0'DAN SONRA 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe'nin ikinci golünden yalnızca bir dakika sonra maçın dengesi değişti. Sarı-lacivertli ekipte Üveys Yasir Satık, 33. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sayısal dezavantajından yararlanarak geri dönüşe imza attı.

İtalyan ekibinde Lorenzo Paratici 57, Mattia Guaglianone 70, Valerio Maccaroni 85 ve Pietro Teixeira Falcetta 89. dakikada fileleri havalandırdı.

Roma U19 böylece 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanarak UEFA Gençlik Ligi'ne 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA

Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasında Aston Villa U19'a deplasmanda konuk olacak. Roma U19 ise sahasında Real Madrid U19 ile karşılaşacak.

Direkt kırmızı kart gören Üveys Yasir Satık'ın olası cezası ise disiplin kararının ardından netleşecek.