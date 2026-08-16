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"Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Yasmin karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve "Masumiyet Müzesi" yapımında Füsun rolüyle seyirci karşısına çıkan genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, Sarıyer'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik denetimine takıldı.

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre, denetim esnasında aracı durdurulan ünlü oyuncuya alkolmetre testi uygulandı. Yapılan ölçüm sonucunda Kandemir’in 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın oldukça üzerinde çıktığı tespit edilen bu oran üzerine polis ekipleri genç oyuncuyu gerekli işlemler için emniyete götürdü.

Polis merkezinde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hakkında idari para cezası kesilen Eylül Lize Kandemir'in sürücü belgesine de el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından oyuncu serbest bırakıldı.