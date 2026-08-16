10. Gaziantep – 274.804 kişi
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri açıklandı. Listede sürpriz iller var. İşte ilk 10 şehir…Kaynak: Haber Merkezi
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9. Mersin – 331.564 kişi
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8. Konya – 366.761 kişi
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7. Adana – 374.383 kişi
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6. Kocaeli – 415.054 kişi
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5. Antalya – 534.995 kişi
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4. Bursa – 583.042 kişi
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3. İzmir – 993.479 kişi
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2. Ankara – 1.574.898 kişi
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1. İstanbul – 3.449.983 kişi
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