Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste

Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste

Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri açıklandı. Listede sürpriz iller var. İşte ilk 10 şehir…

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 1

10. Gaziantep – 274.804 kişi

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Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 2

9. Mersin – 331.564 kişi

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Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 3

8. Konya – 366.761 kişi

3 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 4

7. Adana – 374.383 kişi

4 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 5

6. Kocaeli – 415.054 kişi

5 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 6

5. Antalya – 534.995 kişi

6 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 7

4. Bursa – 583.042 kişi

7 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 8

3. İzmir – 993.479 kişi

8 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 9

2. Ankara – 1.574.898 kişi

9 10
Türkiye'nin en çok üniversite mezununa sahip illeri belli oldu: Şaşırtan liste - Resim: 10

1. İstanbul – 3.449.983 kişi

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