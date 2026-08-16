Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak

Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak

Gram altın alımlarında yeni dönem resmen başlıyor. Yeni döneme dair detaylar şekillendi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 1

Fiziki altın alım-satımında vatandaşların karşılaştığı dolandırıcılık ve sahtecilik mağduriyetlerini kökünden çözmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atılıyor.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 2

Darphane, gram altın alımlarında güvenliği sağlamak için yeni bir karekod (barkod) uygulamasına geçiş yapıyor.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 3

A Haber’de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde devreye alınacak olan KMTS sistemi ile piyasadaki altın alışverişi çok daha güvenli ve şeffaf bir hale gelecek.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 4

Yeni sistemin öne çıkan özellikleri şu şekilde:

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 5

Satın alınan gram altının üzerindeki QR kod okutulduğunda; altının kim tarafından ve ne zaman üretildiği gibi tüm detaylı bilgilere şeffaf bir şekilde ulaşılabilecek.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 6

Darphane tarafından özel olarak bandrollenen altınlarda iki aşamalı bir güvenlik kalkanı bulunacak. Bu üst düzey güvenlik önlemi sayesinde karekodların kopyalanması veya altının sahtesinin üretilmesi imkânsız hale getirilecek.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 7

Vatandaşlar, Bakanlığın geliştireceği resmi mobil uygulama üzerinden satın aldıkları ürünün kodunu okutarak saniyeler içinde orijinallik teyidi alabilecek.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 8

Hayata geçirilecek bu teknolojik hamleyle birlikte, altın yatırımcılarının herhangi bir şüphe duymadan, gönül rahatlığıyla fiziki altın alışverişi yapabilmesi hedefleniyor.

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Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak - Resim: 9
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