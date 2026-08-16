Fiziki altın alım-satımında vatandaşların karşılaştığı dolandırıcılık ve sahtecilik mağduriyetlerini kökünden çözmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atılıyor.
Gram altın için yeni dönem resmen başlıyor: Artık böyle alınacak
Gram altın alımlarında yeni dönem resmen başlıyor. Yeni döneme dair detaylar şekillendi.Gülsüm Hülya Sundu
Darphane, gram altın alımlarında güvenliği sağlamak için yeni bir karekod (barkod) uygulamasına geçiş yapıyor.
A Haber’de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde devreye alınacak olan KMTS sistemi ile piyasadaki altın alışverişi çok daha güvenli ve şeffaf bir hale gelecek.
Yeni sistemin öne çıkan özellikleri şu şekilde:
Satın alınan gram altının üzerindeki QR kod okutulduğunda; altının kim tarafından ve ne zaman üretildiği gibi tüm detaylı bilgilere şeffaf bir şekilde ulaşılabilecek.
Darphane tarafından özel olarak bandrollenen altınlarda iki aşamalı bir güvenlik kalkanı bulunacak. Bu üst düzey güvenlik önlemi sayesinde karekodların kopyalanması veya altının sahtesinin üretilmesi imkânsız hale getirilecek.
Vatandaşlar, Bakanlığın geliştireceği resmi mobil uygulama üzerinden satın aldıkları ürünün kodunu okutarak saniyeler içinde orijinallik teyidi alabilecek.
Hayata geçirilecek bu teknolojik hamleyle birlikte, altın yatırımcılarının herhangi bir şüphe duymadan, gönül rahatlığıyla fiziki altın alışverişi yapabilmesi hedefleniyor.