Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod
Meteoroloji yayınladığı son hava tahmin haritalarına göre, 16 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sert rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Göller Yöresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Gül Devrim Koyun
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
06:00 - 12:00 saatleri arasında, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan Rize, Artvin ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlarken; Uşak, Kütahya, Adana, Hatay ve Doğu Anadolu genelinde yerel sağanak geçişleri görülecek, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyden esen rüzgarların hızı saatte 40-60 km’ye kadar ulaşacak.
12:00 - 18:00 aralığında yağışlı hava kütlesi etki alanını genişleterek Adana ve Kayseri hattından başlayıp Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyine kadar uzanan şeritte kuvvetli yağışlara sebep olacak; bu sırada Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Çankırı, Karabük ve Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgarlar varlığını sürdürecek.
18:00 - 00:00 arasında şiddetli yağış alanı daralarak Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Erzurum hattına çekilirken, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Hatay ve Doğu Anadolu genelinde yağışlar hafifleyerek devam edecek ve doğudaki rüzgar etkisini kaybederken Marmara ile Kuzey Ege’deki sert rüzgarlar korunacak.
00:00 - 06:00 aralığında ise kuvvetli sağanaklar yalnızca Rize, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sürecek, Burdur ve Isparta’daki hafif geçişler dışında yurt genelinde hava parçalı az bulutlu seyrederken rüzgar uyarısı tamamen sona erecek.
16 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Çorum dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de (Giresun dışında) kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinin açıkları yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 ila 3,0 m, açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
,Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.