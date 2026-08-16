Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı