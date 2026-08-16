Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod

Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod

Meteoroloji yayınladığı son hava tahmin haritalarına göre, 16 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte sert rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Göller Yöresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 2

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 5

06:00 - 12:00 saatleri arasında, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan Rize, Artvin ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlarken; Uşak, Kütahya, Adana, Hatay ve Doğu Anadolu genelinde yerel sağanak geçişleri görülecek, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyden esen rüzgarların hızı saatte 40-60 km’ye kadar ulaşacak.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 6

12:00 - 18:00 aralığında yağışlı hava kütlesi etki alanını genişleterek Adana ve Kayseri hattından başlayıp Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyine kadar uzanan şeritte kuvvetli yağışlara sebep olacak; bu sırada Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Çankırı, Karabük ve Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgarlar varlığını sürdürecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 7

18:00 - 00:00 arasında şiddetli yağış alanı daralarak Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Erzurum hattına çekilirken, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Hatay ve Doğu Anadolu genelinde yağışlar hafifleyerek devam edecek ve doğudaki rüzgar etkisini kaybederken Marmara ile Kuzey Ege’deki sert rüzgarlar korunacak.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 8

00:00 - 06:00 aralığında ise kuvvetli sağanaklar yalnızca Rize, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sürecek, Burdur ve Isparta’daki hafif geçişler dışında yurt genelinde hava parçalı az bulutlu seyrederken rüzgar uyarısı tamamen sona erecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 9

16 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 11

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 12

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 13

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 14

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 15

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 16

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 17

ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 19

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Çorum dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de (Giresun dışında) kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 21

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 23

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinin açıkları yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 ila 3,0 m, açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış: 11 ilde sarı kod - Resim: 29

VAN GÖLÜ

,Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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